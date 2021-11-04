شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح حكام اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

البنك الأهلى × الإسماعيلى طارق مجدى حكما للساحة ويعاونه كل من هشام الدسوقى مساعد أول ورجب محمد مساعد ثانى وحمادة القلاوى حكما رابعا ومحمد سلامة "ميد" حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.

مصر المقاصة × سيراميكا صبحى العمراوى حكما للساحة ويعاونه كل من محمود عبدالسميع مساعد أول ومحمد مجدى مساعد ثانى ومحمود رشدى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو ومحمود ناصف حكم فيديو مساعد.

الجونة × فاركو وليد عبدالرازق حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفى حسين مساعد أول واحمد رشدى مساعد ثانى وجلال أحمد حكما رابعا ومحمد يوسف حكم فيديو ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد.

طلائع الجيش × المقاولون العرب إبراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه كل من هانى خيرى مساعد أول ومحمد عزازى مساعد ثانى ومحمد التابعى حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وعمرو رمضان حكم فيديو مساعد.