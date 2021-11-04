الخليج 365 يكشف.. 3 طرق لعب تدور في رأس موسيماني للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أنهى فريق الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء، قبل دخوله في معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة الزمالك، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة دوري we المصري.

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال الأيام الماضية على فرض سرية شديدة على تدريبات الفريق ومباراته الودية أمام المرج لاخفاء ملامح تشكيل الأهلي وأوراقه لمباراة القمة.

وعلم "الخليج 365"، أن موسيماني في حيرة "غير مقلقة" بشأن الطريقة الأنسب لمباراة القمة، وعدم قلقه يأتي لجاهزية اللاعبين فنيا وطبيا للمباراة وعدم وجود إصابات حتى الآن.

واستقر موسيماني بشكل كبير على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى بعد شفاءه من تمزق العضلة الخلفية الذي عانى منه مؤخرا.

ولم يستقر موسيماني بعد على طريقة اللعب، وهل سيستمر في بداية مباراة الزمالك بنفس طريقة مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي "3-4-3”، خاصة بعد عودة المالي إليو ديانج من الإيقاف، وإمكانية الدفع به بجوار عمرو السولية، وتواجد حمدي فتحي "ليبرو" بجوار أيمن أشرف وبدر بانون، وعودة أكرم توفيق للجانب الأيمن.

وقد يتجه موسيماني للعودة لطريقته المفضلة مع الأهلي 4-2-3-1، بعدما ساهمت في التفوق على البنك الأهلي مؤخرا والبدء بمحمد شريف مهاجما وخلفه محمد مجدي "أفشة"، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، والمفاضلة بين ديانج وحمدي فتحي للعب بجوار السولية.

وقد يتجه موسيماني للعب بطريقة 4-3-3، بشكل صريح وإبقاء "أفشة" كورقة رابحة والدفع بتاو وميكيسوني خلف محمد شريف، أو تواجد أفشة بدلا من هداف الدوري الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير يوم الخميس بملعب "الأهلي WE السلام"، ويستقر على الشكل النهائي الذي سيخوض به مباراة القمة.