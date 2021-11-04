سبب تراجع ريال مدريد ولماذا استبدله أنشيلوتي.. ماذا قال بنزيما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعترف الفرنسي كريم بنزيما، بأن فريقه ريال مدريد الإسباني، لم يقدم أداء جيدا عندما فاز على شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء.



وفاز ريال مدريد 2-1 على ضيفه في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله الهدف رقم 1000 للنادي الإسباني في دوري أبطال أوروبا، إنه يتفهم صافرات الاستهجان التي أطلقها الجمهور.

وتابع: "أهم شيء هو النقاط الـ3، لم نلعب بشكل جيد وفزنا، في بعض الأحيان لا يمكنك اللعب بشكل جيد، من الطبيعي أن يريد المشجعون أن نلعب دائما بشكل جيد وننفذ الهجمات ونحرز الأهداف، نحاول فعل ذلك ولكن لا تمضي الأمور على نحو جيد دائما".

ويرى المهاجم الفرنسي أن السبب وراء التراجع المسجل في الأداء يعود إلى جدول المباريات.

وتابع: "نلعب كل 3 أيام وهذا صعب، في النهاية هناك العديد من المباريات عالية المستوى مثل مباراة شاختار، في بعض الأحيان تفوز بهذه الطريقة، دون أن تلعب بشكل جيد، ولكننا فزنا في النهاية".

وعن سبب قرار المدرب كارلو أنشيلوتي باستبداله خلال المباراة، قال اللاعب إنه شعر ببعض الآلام، لكنه أكد مشاركته أمام رايو فاليكانو، السبت في الدوري الإسباني.

واحتفى صاحب الهدف التاريخي بلحظته الرائعة في مشواره الفني بعدما سجل هدف فريقه رقم 1000 في البطولة.

وختم: "كل مباراة أستمتع بها حقا في كرة القدم وأساعد فريقي على الفوز".

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا