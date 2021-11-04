ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث فريق الاتحاد عن صدارة ترتيب الدوري السعودي، حين يلاقي الفتح في الجولة الـ11، مساء الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني.



ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة خلف المتصدر ضمك صاحب الـ21 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز التاسع بـ12 نقطة.

وعلى ملعب الجوهرة بجدة، يستقبل فريق الاتحاد، خصمه الفتح في الجولة 11 من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

ضمك - 21 نقطة

الاتحاد - 20 نقطة

الشباب - 18 نقطة

الرائد - 17 نقطة

الهلال - 16 نقطة

الأهلي - 15 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 9 أهداف

لياندر تاوامبا - التعاون - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف

رامون لوبيز - الفيحاء - 6 أهداف

كريم البركاوي - الرائد - 6 أهداف