شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يحل ضيفا على البنك الأهلى فى لقاء "الفرصة الأخيرة" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى البنك الأهلى في الثالثة عصر اليوم الخميس، نادى الإسماعيلى على ملعب بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل البنك الأهلى المباراة في المركز السابع برصيد 3 نقاط من الفوز على طلائع الجيش والخسارة من الأهلى، في المقابل يدخل الإسماعيلى اللقاء بدون نقاط في المركز قبل الأخير بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام الأهلى وسيراميكا.

ويسعى خالد جلال مدرب البنك الأهلى إلى مواصلة تقديم الأداء القوى واستغلال حالة الإسماعيلى الذى يمر بحالة عدم اتزان، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في المباراة والحصول على 3 نقاط، في محاولة لتجميع العديد من النقاط لعدم تكرار ما حدث له في الموسم الماضى.

على الجانب الآخر، يقود يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز والخروج من سلسة النتائج المخيبة لجماهيره بعد الهزيمة في أول مباراتين، في الوقت الذى يستمر فيها طلعت يوسف مدرب الدراويش في الغياب عن حضور المباريات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإعلانه الرحيل عن الفريق بعد تصريحات يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى.