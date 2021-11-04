شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستقبل اليوم فاركو فى لقاء البحث عن الفوز الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم نادى الجونة في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، بنادى فاركو على استاد خالد بشارة في الغردقة، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الجونة المباراة في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد الهزيمة من مصر المقاصة بهدفين في الجولة الثانية، في المقابل يدخل فاركو اللقاء بدون نقاط بعد الهزيمة في أول جولتين ليحتل المركز السادس عشر بعد الهزيمة من بيراميدز في نفس الجولة.

وطالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على فاركو والحصول على الثلاث نقاط، بعد الأداء المتواضع الذى ظهر عليه الفريق في المباراتين الماضيتين، والهروب من المراكز المتأخرة في بداية الدورى واستغلال كل المباريات التي تقام على أرضه بعدما صحح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون.

في المقابل، يبحث مجدى عبد العاطى مدرب فاركو عن تحقيق أول فوز للفريق الصاعد حديثا بعد التدعيمات القوية التي قام بها، بعد الخسارة في أول جولتين، على الرغم من تحسن الأداء كثيرا أمام بيراميدز، ويأمل في العودة بالثلاث نقاط الأولى في تاريخ النادى في الدورى الممتاز.