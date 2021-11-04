شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج طلائع الجيش اليوم في الجبل الأخضر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى المقاولون العرب فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره طلائع الجيش على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل المقاولون اللقاء فى المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة من إنبى في الجولة الثانية، في المقابل يدخل طلائع الجيش اللقاء بدون نقاط بعد الهزيمة في أول مباراتين مما جعل الفريق يحتل المركز الأخير.

وطالب عماد النحاس مدرب المقاولون، لاعبيه بضرورة العودة لسكة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط مستغلا عامل الأرض وتواجد بعض جماهيره، ويأمل في تجميع النقاط قبل التوقف الدولى المقبل.

في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيونى مدرب الجيش إلى إيقاف نزيف النقاط وسلسلة الهزائم التي لحقت بالفريق في أول مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة استعادة الثقة وتحقيق الفوز والثلاث نقاط للخروج من مؤخرة جدول الدورى.