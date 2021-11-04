شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يستضيف سيراميكا اليوم على استاد الكلية الحربية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى مصر المقاصة في الثالثة عصر اليوم الخميس، نادى سيراميكا على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل مصر المقاصة اللقاء بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، في المقابل يدخل سيراميكا اللقاء بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يدخل مصر المقاصة المباراة في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما يحتل نادى سيراميكا المركز السادس بجدول الدورى برصيد 4 نقاط.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة، اللاعبين بضرورة التركيز وبذل الجهد لتحقيق بداية قوية في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز بعد الفوز على الجونة وتنفيذ التعليمات داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس.

في المقابل، أكد هيثم شعبان مدرب نادى سيراميكا أن الفوز على الإسماعيلى هو بداية الفريق الحقيقية ومطالبا اللاعبين بضرورة تجميع النقاط وتحسين الأداء لمواصلة التقدم في جدول الدورى، واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى مصر المقاصة.