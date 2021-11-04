شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراُ مغلقاً استعداداً للمصرى فى الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية، استعداداً لمواجهة لمصرى بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد الجهاز الفني لفيوتشر على أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم فيوتشر 27 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجاري.

ويواصل علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى ، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ علي ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.