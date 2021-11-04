شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى يعتذر لطلعت يوسف ويؤكد: حصل على مليون و480 ألف جنيه من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه يحيى الكومي، رئيس النادى الإسماعيلى، الاعتذار إلى طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، بعد التصريحات التى أدلى بها الكومى عقب هزيمة الفريق فى المباراة التالية لتولى المجلس، والتى بسببها تقدم يوسف باستقالته.

وقال الكومي فى تصريحات لبرنامج مساء أون: "لم أقلل من طلعت يوسف فهو مدرب كبير، لكن كنت غاضبا من هزيمة الفريق ولم يكن لدى نية لرحيله، ولا خلافات معه، وأعتذر له على الهواء لأنه أساء فهم تصريحاتى".

وعن مستحقات المدير الفنى كشف الكومي أن طلعت يوسف إذا كان له أموال سيحصل عليها، لكنه حصل على مليون و480 ألف جنيه من النادى، وفيما يخص الشرط الجزائي سيتم التراضى عليه.

وأضاف رئيس النادى أنه يوجه الشكر رسميا إلى الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، عقب مباراة البنك الأهلى، وعن المدير الفنى قال إن حمزة الجمل المدير الفنى للفريق عقب مباراة البنك، وسيختار الجهاز المعاون له.