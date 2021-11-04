شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: نعمل على إنشاء شركة استثمار رياضى بالبورصة وجدولة المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومي، رئيس النادى الإسماعيلى، أن العودة للنادى كان من أهدافه ونجح فى تحقيقها، لكن الحمل ثقيل وفى فترة صعبة، إلا أن المجلس الجديد سيكون يدا واحدة وسيتعاون لإعادة الدراويش إلى عهده السابق.

وأضاف الكومي، فى تصريحات لبرنامج مساء أون، أنه سيتم إنشاء شركة قابضة لفريق الكرة فى البورصة تحت اسم الإسماعيلى للاستثمار الرياضى، على أن يتم ضخ الأموال من 6 أشهر إلى سنة.

وقال رئيس الإسماعيلى الجديد إن المديونيات المستحقة على النادى سيتم جدولتها، وإن كان الجانب الأكبر منها للضرائب بسبب عقود اللاعبين.

وعن مصروفات النادى قال الكومي إن الدراويش ينفق شهريا من 2 إلى 3 ملايين جنيه، فلا بد أن يتم حل هذا الأمر من جانب الرابطة. وفجر الكومى مفاجأة أن اللجنة الفنية فى النادى خلال المجلس السابق كانت تكلف النادى 170 ألف جنيه شهريا.