موعد مباراة لاتسيو ومارسيليا في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة لاتسيو ومارسيليا مع القنوات الناقلة، في الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ايضا جلطة سراي التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

تتجه الانظار الى ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية لمشاهدة قمة الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة بين مارسيليا ولاتسيو، والتي سيسعي خلالها الفريقان الى تحقيق الفوز من أجل الأقتراب من خطف بطاقة التأهل الى الدور التالي بالبطولة.

ويتصدر جلطة سراي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن لاتسيو ثان الترتيب، ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بنقطة واحدة.

يدخل مارسيليا المباراة تحت قيادة المدرب الارجنتيني “خورخي سامباولي” وعينه على تحقيق الفوز الاول للفريق في الدوري الاوروبي 2021-22 بعد ان تعادل في 3 مباريات متتالية، ولم يسجل إلا هدف واحد واستقبلت شباكه هدف في مباراة لوكوموتيف موسكو.

على الجانب الآخر يدخل لاتسيو الايطالي اللقاء تحت قيادة الايطالي المخضرم “ماوريزيو ساري” وسيسعي الى اقتناص الفوز من أرض مضيفه لحسم تأهله قبل أن يرحل الفريق الى روسيا لمواجهة لوكوموتيف موسكو في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة لاتسيو ومارسيليا في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة لاتسيو ومارسيليا في الدوري الاوروبي يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة لاتسيو ومارسيليا على قناة بي إن سبورت اكسترا (1)، بالأضافة قناة سكاي سبورت الرابعة الألمانية، وقناة بي تي سبورت اكسترا 2 الانجليزية.