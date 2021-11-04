موعد مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة في الدوري المغربي إنوي والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة مع القنوات الناقلة، ضمن الجولة التاسعة ببطولة الدوري المغربي 2021/2022 «البطولة المغربية الإحترافية إنوي».

يبحث فريق نهضة بركان عن تحقيق الانتصار الثالث في الدوري المغربي إنوي 2021/2022، حينما يستقبل مولودية وجدة على الملعب البلدي لبركان، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وفاز نهضة بركان على الرجاء بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة، واتحاد طنجة (4-1) في الجولة الثامنة، وتعادل في 6 مباريات، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

ويتواجد نهضة بركان في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة المغربية الإحترافية إنوي، وفي رصيده 12 نقطة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل، سيسعى نادي مولودية وجدة للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري المغربي إنوي، بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات (خسر مرتين، وتعادل مرة واحدة).

وبشكلٍ عام، حقق مولودية وجدة الانتصار في مباراتين بالمسابقة المحلية حتى الآن، وتعادل في 3 مناسبات، وخسر في مثلها، ويقبع في المركز 11 بجدول الترتيب وفي رصيده 9 نقاط.

موعد مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة في الدوري المغربي إنوي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت المغرب، 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر نهضة بركان ومولودية وجدة على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «عادل المسعودي».

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