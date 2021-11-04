موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو مع القنوات الناقلة، في الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ايضا لاتسيو الايطالي ومارسيليا الفرنسي.

يستضيف جلطة سراي التركي المحترف في صفوفه المصري “مصطفي محمد” نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي على ملعب تورك تيليكوم آرينا بمدينة أسطنبول، وعينه على تحقيق الفوز لحسم تأهله الى الدور المقبل.

ويتصدر جلطة سراي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن لاتسيو ثان الترتيب، ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بنقطة واحدة.

واستطاع الأحمر والأصفر تحت قيادة المدرب التركي “فاتح تريم” تحقيق الفوز في الجولة الاولى على ملعبه امام لاتسيو بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية امام مارسيليا في فرنسا، وفي الجولة الثالثة اقتنص ثلاث نقاط ثمينة من لوكوموتيف موسكو بهدف دون رد.

في المقابل يدخل لوكوموتيف موسكو المباراة رافعاً شعار الفوز ولا بديل عن ذلك بعدما تعرض الفريق الروسي لخسارتين متتاليتين، قبل أن يتعادل في الجولة الافتتاحية على ملعبه امام مارسيليا 1-1.

موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو في الدوري الاوروبي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو في الدوري الاوروبي يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة جلطة سراي ولوكوموتيف موسكو على قناة بي إن سبورت بريميم (3)، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت كونكت.