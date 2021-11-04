مانشستر سيتي يكتسح كلوب بروج برباعية ولايبزيغ يفرض التعادل مع سان جيرمان

المنامة - ياسر ابراهيم - اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 الأربعاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليرتقي لصدراة المجموعة الأولى.



على ملعب الاتحاد، افتتح فيل فودن التسجيل لسيتي بعد مرور ربع ساعة، لكن بروج أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما ارتطمت الكرة برأس المدافع جون ستونز وتحولت خطأ داخل شباك فريقه بعدها بدقيقتين.



وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها الجزائري رياض محرز (54) ورحيم ستيرلينغ (72) والبرازيلي غابريال جيزوس (90+2).



واستغل مانشستر سيتي تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه لايبزيغ (2-2) ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الباريسي، في حين احتل كلوب بروج المركز الثالث (4 نقاط) ولايبزيغ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



لايبزيغ وسان جيرمان يتعادلان



وفي ذات المجموعة، خطف نادي لايبزيغ الألماني التعادل من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2) في الرمق الأخير من المباراة.



وخاض سان جيرمان مباراته ضد لايبزيغ في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ركبته.



وفاجأ صاحب الأرض ضيفه الباريسي بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لكريستوفر نكونكو مهاجم باريس سان جيرمان السابق وذلك بعد مرور 8 دقائق.



ولم يكد سان جيرمان يتلقى الصدمة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ اثر عرقلة البرتغالي دانيلو لمواطنه اندري سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولة الأخير ببراعة (12).



وسرعان ما أدرك "بي أس جي" التعادل عندما مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).



ومنح فينالدوم أيضا التقدم لسان جيرمان مستغلا كرة رأسية من قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ليتابعها الهولندي برأسه أيضا بعيدا عن متناول حارس لايبزيغ المجري بيتر غولاشي (39).



وشهد الشوط الثاني كرا وفرا كبيرين اذ حاول سان جرمان حسم النتيجة نهائيا في صالحه ولايبزيغ العودة في المباراة، لكن الافضلية بقيت للضيوف الذي اضاع لهم مبابي انفرادين نجح غولاشي في التصدي لمحاولتيه في المرتين (50 و63).



ونجح المجري دومينيك تشوبولاي في إدراك التعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه اثر خطأ لبريسنل كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.





فوز ثمين للإنتر



وفي المجموعة الرابعة، انتصر إنتر خارج أرضه أمام شيريف تيراسبول 3-1.



وسجل كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (54) والسلوفاكي ميلان سكرينيار (66) والتشيلي أليكسيس سانشيز (82) ثلاثية الفريق الإيطالي فيما دوّن المالي أداما تراوري (90 +1) هدف أصحاب الأرض الوحيد.



وخطف إنتر وصافة المجموعة بـ7 نقاط فيما تراجع شيريف تيراسبول المولدافي إلى المركز الثالث بـ6 نقاط.



المصدر: وكالات + بي إن سبورت