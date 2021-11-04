ليفربول وأياكس يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم ليفربول تأهله إلى ثمن النهائي بعد أن فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد الأربعاء في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفرض "الريدز" تفوقه أمام خصمه منذ البداية، واستطاع أخذ الأسبقية بهدف أولٍ جاء عند الدقيقة 13، إثر هجمة بدأها ألكساندر أرنولد بانطلاقة سريعة قبل أن يرسل كرة عرضية حولها البرتغالي دييغو جوتا برأسه عن يمين الحارس يان أوبلاك.



أفضلية ليفربول في ملعبه تواصلت، حيث تمكن من هز شباك مرمى أتلتيكو مدريد، في مناسبة ثانية بعد تمريرة رائعة من أرنولد، أوصل بها الكرة إلى السنغالي ساديو ماني ليضعها الأخير ببراعة في الشباك الإسبانية.



متاعب الأتلتي ازدادت عند الدقيقة 36 حين قرر الحكم طرد المدافع البرازيلي فيليبي أغوستو بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخل رآه قاضي المباراة قاسيا على ماني.



ومع مطلع الشوط الثاني نجح ليفربول في تأكيد سيطرته من خلال عديد المحاولات الهجومية التي كادت أن تُثمر عن اختراق جديد لشباك الأتلتي، لولا أن يان أوبلاك كان موجودا ليبعد محاولة من محمد صلاح وأخرى من جوتا، الذي سجل هدفا في الدقيقة 48 ألغاه "الفار" بداعي وجود حالة تسلل.



وكرر "الفار" تدخله بعد 9 دقائق حين أوعز لحكم الساحة بإلغاء احتساب هدف أحرزه الأوروغوياني لويس سواريز لصالح أتلتيكو مدريد للسبب ذاته.



ولم تعرف المباراة فيما تبقى من زمنها أي جديد على مستوى النتيجة رغم عديد الفرص التي خلقها الطرفان، خصوصا من جانب أصحاب الأرض الذين انهوا المواجهة بفوز رابع تواليا على المستوى القاري.



وبهذا عزز ليفربول موقعه في قمة الترتيب بعدما رفع رصيده لـ 12 نقطة، يليه بورتو بـ 5 نقاط ثانيا، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا ميلان بنقطة واحدة.





أياكس يهزم دورتموند



وفي المجموعة الثالثة، واصل أياكس الهولندي تألقه في دوري أبطال أوروبا وحقق الفوز على مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان دورتموند متقدماً معظم أوقات المباراة بفضل هدف أحرزه نجم الفريق ماركو رويس في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.



ودفع الفريق الألماني غالياً طرد مدافعه ماتس هوميلس في الدقيقة 29 إذ استقبلت شباكه ثلاثة أهداف متتالية من لاعبي أياكس عن طريق دوشان تاديتش في الدقيقة 72 وسيباستيان هيلر في الدقيقة 83 وأخيراً دافي كلاسين في الدقيقة 90+3.



وحسم أياكس بذلك صعوده إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حقق العلامة الكاملة في المجموعة بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي فيما تجمد رصيد دورتموند عند 6 نقاط في المركز الثاني.



وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، أبقى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي على آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي بعد تغلبه على ضيفه بشيكتاش التركي بأربعة أهداف دون رد.

وأحرز بيدرو جونسالفيس الهدفين الأول والثاني لسيورتينغ في الدقيقتين 31 و38 على التوالي ثم أضاف باولينيو الهدف الثالث في الدقيقة 41 قبل أن يختتم بابلو سارابيا أهداف الفريق البرتغالي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 56.



وأصبح بذلك رصيد سبورتينغ 6 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة خلف دورتموند الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً.



وكان الفريق البرتغالي خسر في الجولة الثانية أمام مستضيفه دورتموند بهدف نظيف علماً بأن الفريقين سيلتقيان مجدداً على أرض سبورتينغ في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.



وفي هذه المجموعة ضمن أياكس أمسترادم تواجده في دور الـ 16 بعدما رفع رصيده لـ 12 نقطة في صدارة الترتيب، يليه سبورتينغ لشبونة ثانيا بـ 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على أياكس الذي تراجع إلى المركز الثالث، في حين يحتل بشيكتاش المركز الرابع بدون أي نقطه.

المصدر: وكالات