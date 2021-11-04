الامارات | إعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأسر الشهداء من رسوم الدخول إلى مضمار ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأسر الشهداء من رسوم الدخول إلى مضمار ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي دبي لسباق الخيل مبادرة لإعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم من رسوم الدخول إلى مضمار ميدان خلال الموسم الجديد 2021-2022، بالتنسيق والتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي، كما تشمل المبادرة، بحسب بيان صحافي، إعفاء أسر الشهداء من رسوم الدخول إلى المضمار بالتنسيق مع مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وجاء في البيان: «تجسد المبادرة حرص نادي دبي لسباق الخيل على تفعيل دور المسؤولية المجتمعية والإيمان الكبير بأهمية هذه الشريحة من المجتمع، بدءاً من كبار المواطنين الذين قدموا خدمات جليلة وسنوات من البذل والعطاء، إضافة إلى أصحاب الهمم الذين يستحقون كل الدعم والرعاية والاهتمام، إلى جانب أسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم تضحيات كبيرة من أجل الوطن».

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، أن المبادرة تعكس الدور الفعال لنادي دبي لسباق الخيل مع مختلف شرائح المجتمع، حيث ستكون الأبواب مفتوحة مجاناً أمام الفئات التي تشملها المبادرة طوال الموسم الجديد الحافل بالعديد من السباقات والفعاليات.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن كبار المواطنين يستحقون كل التقدير على مساهمتهم في مسيرة التنمية طوال السنوات الماضية، حيث تعتبر المبادرة نوعاً من رد الجميل لهم إلى جانب أصحاب الهمم الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، خصوصاً أن القيادة الرشيدة في الدولة أولت اهتماماً كبيراً لهذه الفئة من أجل دمجها وتمكينها في المجتمع، لافتاً إلى أنهم حرصوا على أن تشمل المبادرة أسر الشهداء الذين سطر أبناؤهم أروع الملاحم البطولية في ميادين الشرف والعز والكرامة.

ويدشن مضمار ميدان أول سباقاته اليوم، بينما ينطلق كرنفال كأس دبي العالمي يوم 13 يناير، ويختتم مع أمسية «سوبر ساترداي» يوم 5 مارس، فيما سيقام كأس دبي العالمي 26 مارس من 2022، وتضم روزنامة السباقات في مضمار ميدان 22 سباقاً.

الجدير بالذكر أن نادي دبي لسباق الخيل يستقبل جمهور السباقات ويتطلب دخول المضمار إبراز إما شهادة تطعيم «كوفيد-19» أو جرعة واحدة منه معترف بها من الجهات المعنية في الدولة أو منظمة الصحة العالمية، أو إبراز نتيجة فحص سلبية «بي سي آر» لمدة لا تتعدى 72 ساعة.

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