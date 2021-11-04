الامارات | منتخب الشاطئية يخسر أمام بطل أوروبا والعالم في كأس القارات

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر أمام بطل أوروبا والعالم في كأس القارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، أمام منتخب البرتغال بطل أوروبا والعالم بنتيجة 5:3، في بطولة كأس القارات التي تُقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم في دبي، بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية وتختتم بعد غدٍ.وبات رهان الأبيض على التأهل إلى الدور نصف النهائي مرتبطاً بنتيجة مباراته التي ستقام مساء اليوم أمام نظيره السنغالي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. وكان المنتخب السنغالي قد واصل عروضه الجيدة وفاز على المنتخب الإسباني وإبعاده من المنافسة على اللقب بتغلبه عليه 7-6 في مباراة كانت قوية من الطرفين. وتصدرت السنغال المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ست نقاط، وجاء منتخب البرتغال ثانياً بثلاث نقاط ثم المنتخب الوطني في المركز الثالث بثلاث نقاط، ومنتخب إسبانيا في المركز الأخير من دون نقاط. ويضم برنامج اليوم أربع مواجهات، تجمع الأولى الباراغواي واليابان عند الساعة 16:0، تليها مباراة البرتغال وإسبانيا (17:15)، ثم منتخبنا الوطني مع نظيره السنغالي (18:45)، وتجمع المباراة الأخيرة منتخبي روسيا وإيران (20:00).

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