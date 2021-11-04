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الامارات | 242 جواداً تتنافس في جوائز مهرجان الشارقة

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، اليوم، «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي بنسخته الثامنة عشرة، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية ( ECAHO ) وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 242 جواداً. وينطلق المهرجان في ميدان الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة، المكون من فئتين (أ، ب) يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من فئتين (أ، ب) يليه الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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