الامارات | انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، منافسات النسخة الـ26 لبطولة العالم للجوجيتسو، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة حول العالم، للمنافسة على انتزاع بطاقات التأهل لدورة الألعاب العالمية في منهاتن بالولايات المتحدة الأميركية عام 2022.

وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو البطولة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية تحت مظلة الاتحاد الدولي.

ونجحت الشقيقتان ماليسا ومانيتا من النمسا في تسجيل حضور رائع في البطولة والفوز بميدالية ذهبية.

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