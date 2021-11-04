الامارات | «بيان عذبة» تواجه «الحفار» بكأس الوثبة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيان عذبة» تواجه «الحفار» بكأس الوثبة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار والوني ببلجيكا، غداً، سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2100 متر، بجائزة تبلغ 5000 يورو.

ويأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويجتذب السباق الذي سيقام على المضمار العشبي، 14 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وتواجه الفرس القوية «بيان عذبة» لعذبة للسباقات، بإشراف المدرب فيليب كولجنتون، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، نخبة من الخيول يتصدرها «الحفار» للشقب للسباقات، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة ستيفن هيلين.

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