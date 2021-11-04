الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
ليون - سبارتا براغ 21:45
بروندبي - رينجرز 21:45
موناكو - آيندهوفن 21:45
ليجيا وارسو - نابولي 21:45
ليستر - سبارتاك 00:00
مارسيليا - لاتسيو 00:00
الدوري السعودي
الهلال - ضمك 18:50
الاتفاق - التعاون 20:00
الاتحاد - الفتح 20:45
البنك الأهلي - الإسماعيلي 17:00
المقاصة - سيراميكا 17:00
الجونة - فاركو 19:30
المقاولون - طلائع الجيش 19:30
بيراميدز - الاتحاد 22:00
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