الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

قال مدرب إن إدارة ناديه السابق اقترحت عليه العودة لتدريب الفريق مجدداً، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب في الوقت الحاضر، بسبب عدم توافر عناصر النجاح، وأنه ماضٍ في مشروعه الحالي مع فريقه الجديد.

جمهور

تبادل عدد من جمهور اتحاد كلباء التهاني والتبريكات بعد نهاية المباراة مع شباب الأهلي، بمناسبة العودة المميزة للجمهور إلى المدرجات، وحضور عدد كبير منهم لمؤازرة «النمور».

غياب

أعلن نادي الشارقة أن لاعبي الفريق شاهين عبدالرحمن وباوزير سيغيبان لمدة أسبوعين، إذ يعاني شاهين كدمة حادة في الضلع الأيسر من الصدر، فيما يشكو باوزير تمزقاً في العضلة الأمامية للفخذ.

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