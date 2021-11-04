أحمد شوبير: محمد عادل حكما لمباراة القمة والغندور لتقنية الفيديو

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن طاقم الحكام المصرى الذى سيدير مباراة الزمالك والأهلى في القمة 123 بينهما المقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال الإعلامى أحمد شوبر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "من قراءتى لتصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام فإن الحكم محمد عادل هو من سيدير مباراة الأهلى والزمالك لأن محمود البنا حكم مباراة قمة فمن المؤكد أن تسند لمحمد عادل بعد تألقه هذا الموسم".

وأضاف أحمد شوبير: "أحمد حسام طه ويوسف البساطى هما المساعدان في مباراة القمة على أن يكون الحكم أحمد الغندور في تقنية الفيديو".

ويدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.