ليفربول يحقق فوزا مستحقاً على أتلتيكو مدريد الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل البرتغالي دييجو جوتا الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 13 من ضربة رأس إثر عرضية متقنة من ألكسندر أرنولد.

وتمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21، إثر تلقيه عرضية رائعة أيضا من المتألق ألكسندر أرنولد.

وتعرض فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد للطرد في الدقيقة 36، عقب تدخله الخشن ضد ساديو ماني في منتصف الملعب، وحصل لويس سواريز على بطاقة صفراء للاعتراض على القرار.

وتسبب محمد صلاح في حصول ماريو هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة، نتيجة تدخله الخشن.

في الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء هدفا لفريق ليفربول سجله دييجو جوتا بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل على اللاعب البرتغالي، ونفس الحال مع أتلتيكو مدريد تم الغاء هدف سجله لويس سواريز.

ومنع أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، محمد صلاح من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 52، حيث تمكن من التصدي لانفراد محمد صلاح الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب.

وتعرض البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول للإصابة في الشوط الثاني، وشارك بدلا منه الياباني تاكومي مينامينو.

وبتلك النتيجة يعزز ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل رسميا لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وقاد ليفربول في مباراة اليوم، النجم المصري محمد صلاح الذي خاض مباراته الـ 50 أوروبياً مع الريدز، ليُصبح اللاعب رقم 24 الذي يُحقق هذا الإنجاز مع النادي.

وغاب الفرنسي أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد في لقاء الليلة للإيقاف للطرد في المباراة السابقة.

وكان ميلان الإيطالي قد تعادل مع بورتو البرتغالي 1-1 في نفس المجموعة في وقت سابق.

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - ماتيب - تسيميكاس

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - دييجو جوتا

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: تريبيير - فيليبي - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: دي بول - كوكي - كاراسكو

خط الهجوم: أنخيل كوريا - جواو فيليكس - سواريز