شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش ومساعدة فى صورة مع موسيمانى قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجنوب أفريقى روجا دى سا، المدرب المساعد للمدير الفنى لمنتخب مصر البرتغالى كارلوس كيروش، صورة له برفقه مواطنه بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، وكيروش المدير الفني للمنتخب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، وجاء التعليق على الصورة كالتالى: "الكثير من كرة القدم.. اللحاق بالركب".



كيروش ومساعده مع موسيمانى

ومن المقرر حضور الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على استاد القاهرة الدولى.

ويستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر لمعسكر انطلاقه يوم 7 نوفمبر استعداد لمباراتي الجابون وأنجولا المقرر لهما يومي 12 و16 نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى للمنتخب اجتماعاته بشكل دائم بمقر مشروع الهدف خلال الفترة المقبلة، وتم تخصيص مكاتب داخل المقر لجهاز المنتخب.

فى سياق متصل يواجه المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش أزمة تهدد باستبعاد لاعبى فريقى بيراميدز والمصرى من المشاركة فى بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتتمثل الأزمة فى ارتباط المصرى وبيراميدز بمباراة الملحق الأفريقى فى لقاء الإياب والذى حدد الاتحاد الأفريقى يوم 5 ديسمبر موعدًا لتلك المباراة، مما يعنى صعوبة تواجد لاعبى بيراميدز والمصرى فى البطولة العربية خلال شهر ديسمبر بسبب الارتباط بالبطولة الكونفدرالية.