شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات اتحاد الهوكى لاختيار مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام فى تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس ، انتخابات اتحاد الهوكى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة .

ويتنافس على مقعد الرئيس كل من شريف كمال الرئيس الحالى ويحيى دعبس، أما على مقعد العضوية ترشح كل من رامى بدر وعصام كشك وطارق محمد وهشام محمد ومحمود مصطفى وأحمد عصمت وتامر محمد وأيمن الباسطى وحسين عبد الغفار ومحمد السيد.

وتسابق الثنائى كمال و دعبس مسبقا فى أكتوبر 2019، عندما كان مقعد الرئيس شاغرا فى ظل تقديم هانى حمودة الرئيس السابق استقالته.

ونجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى عهد حمودة وقتها فى الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس.