بـ«رباعية» .. مانشستر سيتي يسحق كلوب بروج البلجيكي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا كبيرا على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح فيل فودين التسجيل للسيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل بروج عن طريق جون ستونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 54.

وعزز رحيم سترلينج تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثالث في الدقيقة 72، واختتم جابريل جيسوس رباعية السيتزن في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.