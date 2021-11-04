شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: الزمالك أكثر استقرارا من الأهلى وموسيمانى فى حيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الله، لاعب الأهلي والزمالك السابق، صعوبة مواجهة القمة المقررة بعد غد الجمعة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز قائلا: "الزمالك ينعم باستقرار فني تحت قيادة باتريس كارتيرون، في حين لا ينطبق ذلك على الأهلي، وموسيماني في حيرة بين اللعب بثنائي في الوسط أو الدفع بـ3 عناصر، كما أن هناك تعديلات كثيرة في التشكيل وطريقة اللعب".

وأضاف محمد عبد الله خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت قائلا: "موسيماني لديه إصرار على تطبيق طريقة اللعب بـ3 عناصر في خط الوسط، رغم أن بعض المباريات لا تحتاج لذلك، مثل لقاء البنك الأهلي، حيث ظهر الفريق الأحمر بشكل ضعيف بسبب طريقة اللعب وأعارض مشاركة محمد الشناوي في التشكيل الأساسي، بسبب غيابه لفترة طويلة عن اللقاء، ولذلك يجب منح الثقة للحارس علي لطفي، وغياب شيكابالا سيكون مؤثرا بشكل قوي على الزمالك، حيث يمتلك الروح والخبرة ويؤدي بشكل مميز في هذه المواجهات".

وأكد محمد عبد الله: "أرى أن جبهة أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح في الزمالك، أكثر قوة من جبهة علي معلول وبيرسي تاو في الأهلي، حيث يتفوق ثنائي الزمالك في الإمكانيات الفنية، وأرى أن عمر السعيد يستحق المشاركة كأساسي مع الزمالك في لقاء القمة على حساب التونسي سيف الدين الجزيري".