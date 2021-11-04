شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف مكافآت الفوز على فيوتشر قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافآت الفوز على فيوتشر قبل التوجه للقاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوى، وهي المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى المصري الممتاز.

ولا يقف التاريخ في صف العميد حسام حسن ولاعبى الاتحاد السكندري في تاريخ لقاءات الفريق ضد بيراميدز قبل المواجهة المثيرة التي تجمع الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

تاريخيا، التقى الفريقان فى 10 مباريات قبل صدام الغد، انتهت ثلاثة منها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وفاز زعيم الثغر فى ثلاثة مباريات وفاز بيراميدز في أربعة مباريات.

إجمالا سجل بيراميدز 17 هدفاً فى شباك زعيم الثغر مقابل 15 هدفا سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوي، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.

بيراميدز يتصدر الدورى مع الأهلى والزمالك بعد أول مباراتين، بينما اكتفى الاتحاد بفوز وتعادل في الجولتين الأولى والثانية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.