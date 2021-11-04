شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس، فريق المصري البورسعيدي، معسكرا مغلقا، استعدادا لمواجهة فيوتشر، المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وطوى الجهاز الفني للفريق صفحة مباراة سموحة التي جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضى، وبدأ سريعا في التحضير لمباراة فيوتشر المقرر لها غدا، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.

وحذر معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه من خطورة فيوتشر بعد خسارته للمباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة أن الفريق يضم نجوما سابقين في المصري مثل عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت صاحب هدفي فريقه في مباراتي زعيم الثغر.