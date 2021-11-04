شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد جوزيه: مواجهات القمة دائما ساخنة.. وهذه أصعب مباراة عشناها مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيدرو بارني، المدرب المساعد الأسبق لمانويل جوزيه في النادي الأهلي، أن مبارايات القمة دائما ساخنة، مضيفا: "أعرف كرة القدم المصرية جيدا لعملى لسنوات طويلة".

وقال بيدرو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أصعب مباراة أتذكرها في لقاءات القمة، المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وذلك نظرا للظروف الصعبة اجتماعيا لمصر وقتها، لكننا حسمنا اللقب بعدها".

وتابع: "المباريات دائما ضد الزمالك ساخنة، وأتذكر أننا كنا نملك فريقا قويا في الأهلي ونضم عناصر مميزة وحصدنا معهم الألقاب"، وواصل: "ترشيحات جوزيه لتدريبي الأهلي؟ كلها كانت أحاديث، لكنني لم أتلقى عرضا رسميا من النادي".

وأكد المدرب المساعد السابق لمانويل جوزيه في النادي الأهلي أن كارلوس كيروش قادر على قيادة مصر للمونديال، متابعا: "كيروش مدرب كبير، ولديه سيرة ذاتية قوية ومصر تضم عناصر مميزة، أبرزهم محمد صلاح ويمكنهم بالتأكيد الوصول للمونديال ومنتخب مصر حاليا أقوى من أنجولا، ولديها أفضلية للفوز في المباراة المقبلة".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.