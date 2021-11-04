شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أزمة كهربا مع موسيمانى انتهت واستبعاده من قائمة الأهلى لسببين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن سر استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من قائمة الأهلى أمام الزمالك، في القمة 123، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أزمة كهربا مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى انتهت بعدما تفهم الموضوع بشكل كامل وبراءة كهربا من موضوع تسريب الأخبار، ومن الممكن أن يكون كهربا تحدث بشكل ودى مع وكيله".

وأضاف أحمد شوبير: "من وجهة نظرى أن موسيمانى استبعد كهربا من مباراة الزمالك لسببين، أولا فنيا بسبب أن كهربا من اللاعبين الذين لا يجيدون الجانب الدفاعى وموسيمانى عاوز اللاعبين التي تمتلك القدرة الهجومية والدفاعية خصوصا أن المنافس هو الزمالك، والسبب الثانى هو تواجد الجماهير في المدرجات ومن الممكن أن يستثيروا مشاعر كهربا واللاعب يرد عليهم فكان من الأفضل إبعاده، ومن الممكن أن يتواجد في تشكيل الأهلى في المباريات المقبلة".

وكان أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفى قد وجه سؤالا إلى موسيمانى قائلا: وعدت كهربا باللعب فلماذا لم يلعب، ليرد موسيماني: كيف عرفت أنني وعدته ثم يرد الصحفى: كهربا صديقي وقال لي هذا ليرد موسيمانى: هل كهربا يسرب أخبار الفريق؟.

وتغلب فريق الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط في المركز السادس.