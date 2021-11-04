شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة.. تعرف على مباريات الأهلى بالدورى في شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 4 مباريات مهمة في شهر نوفمبر الجاري والتي يأتي على رأسها مواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة على الدورى المصرى على استاد القاهرة الدولى.

بينما يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر على استاد الأهلى والسلام في تمام الساعة الثامنة مساء في الجولة الرابعة، ثم يلتقى بعدها مع غزل المحلة يوم الإثنين 22 نوفمبر على ستاد المحلة في الجولة الخامسة. ويختتم النادى الأهلى مواجهات شهر نوفمبر أمام فريق سموحة السكندرى يوم 25 ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى.، فى القمة 123 بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تقام المباراة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة أن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث إنها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك.. ترتيب الفريقين بالدورى ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم الدولى محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم إبراهيم نور الدين هو المرشح الثانى لإدارة المباراة، وسيتم إعلان أسماء الطاقم كاملا مساء اليوم الخميس.