شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع خطة اختراق حصون الزمالك الدفاعية بالقمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على وضع خطة مباراة القمة 123 ضد الزمالك والمقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثاالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، واختيار أفضل تشكيل لبدء المباراة المهمة والصعبة، في ظل رغبة موسيماني في حسم موقعة القمة لصالحه وتأكيد تفوقه على الزمالك، بعدما سبق وحقق الفوز عليه في مواجهتين سابقتين رفقة الفريق الأحمر وتعادل وحيد.

ويركز موسيماني على اختيار أفضل طريقة تمكنه من اختراق دفاع الزمالك، لاسيما باعتباره أبرز الخطوط في صفوف الفريق الأبيض في وجود الرباعي حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح، ويرغب موسيماني ومعاونوه في إيجاد الطريقة المثالية التي تمكنه من اختراق التكتل الدفاعي المتوقع للزمالك والوصول إلى مرمى محمد أبو جبل وتحقيق الغرض الأساسي في الخروج بالثلاث نقاط من القمة 123.

وطالب موسيماني لاعبي الخط الأمامي بالأهلي بضرورة التحرك بدون كرة وعدم الاستسلام للرقابة المتوقعة من لاعبي الزمالك وضرورة نقل الكرة السريع والاعتماد على اللعب من لمسة واحدة بخلاف ضرورة التمركز الجيد والاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن في المباراة للحد من خطورة الفريق الأبيض.