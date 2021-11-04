شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: حكم القمة سيعلن عنه من خلال اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الإعلان عن حكم مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك المقرر لها الجمعة، سيتم من خلال اتحاد الكرة وليس من اللجنة مباشرة.

وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات لبرنامج مساء أون، أن اختيار حكم القمة يكون بعيدا عن الاختبارات الاعتيادية، وفيما يخص حكم الفيديو سيكون حكما دوليا، والمساعد حكم درجة أولى على درجة كبيرة من الكفاءة.

ووجه عبد الفتاح نصيحة إلى حكم المباراة والذى لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، قائلا: "عليك بالتعاون لأنه سر النجاح فى أى شىء" .

وأكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن محمد عادل ومحمود البنا هما المرشحان لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى.