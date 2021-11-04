شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد وبرنامج تدريب المستبعدين من قائمة مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، تدريباتهم اليوم الخميس في الحادية عشرة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ومن المقرر أن يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل مران المستبعدين.

وكان فريق الزمالك خاض تدريباته الجماعية أمس الأربعاء، على مجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبها في الساعة الحادية عشرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وخاضت المجموعة الثانية تدريبها في الثالثة عصرا.

وقسم كارتيرون اللاعبين لـ"مجموعتين" فى التدريبات من أجل التمكن من الوقف على مستوى كل لاعب وتدوين كافة الملاحظات، خاصة أن المدير الفنى يعمل بمفرده ولا يوجد مدرب مساعد أو مدرب عام بجهازه.

وفضل كارتيرون تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حتى يكون العدد فى كل مران مناسب ويتمكن من متابعته بشكل جيد، وتصحيح الأخطاء والملاحظات التى تظهر.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.