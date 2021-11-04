شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من موسيماني لبيرسي تاو وميكيسوني قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مواطنه بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعبى الفريق الأحمر بتعليمات خاصة قبل القمة 123 التي تجمع فريقه مع الزمالك مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب موسيماني تاو وميكيسوني بضرورة التركيز الشديد في لقاء القمة باعتبارها ليست مباراة عادية بل هي ديربي خاص وحال تألقهما أو تسجيل أهداف في هذه المواجهة سيقتحما قلوب الجماهير الحمراء، باعتبار أن مواجهات القمة دائما ما تكون مولد لنجوم جدد.

وحث موسيماني تاو وميكيسوني على ضرورة أن يكونا فعالين أمام المرمى وألا يستسلما للرقابة المتوقعة عليهما من قبل دفاع الزمالك وأن يكونا أكثر تعاونا مع زملائهما، مؤكدا لهما أن مباراة القمة في الدوري لها طابع خاص وتختلف عن أي مباراة أخرى ولا بديل خلالها عن الفوز لإسعاد جماهير الأهلي.

وتعد مباراة القمة 123 هي الظهور الأول للثنائي تاو وميكيسوني في ديربي القاهرة أحد أبرز الديربيات العربية والأفريقية، وتحظى باهتمام خاص من جماهير الكرة المصرية والعربية.