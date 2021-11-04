شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: موقف اتحاد الكرة سليم فى أزمة عقوبة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح، إن لائحة اتحاد الكرة الحالية لا تشمل أى بنود تلزمه بالاعتراف بقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية.

وأضاف عبد اللطيف عبر تصريحات تليفزيونية أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كان عليها الاجتماع وإقرار إضافة بند مركز التسوية والتحكيم في لائحة الجبلاية.

وأشار إلى أن بتروجت حصل على قرار من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء الهبوط في الموسم أكبر دليل على صحة موقف اتحاد الكرة في رفضه مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في لقاء القمة أمام الأهلي.

وحصل شيكابالا على قرار بإلغاء عقوبته من جانب اتحاد الكرة من مركز التسوية والتحكيم. وحرص شيكابالا قائد فريق الزمالك على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال مواجهة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق التى ستدخل معسكر الإعداد عقب المران، وخرج منها محمود شيكابالا نظرًا لعدم رد اتحاد الكرة على رفع عقوبة ايقافه لمدة 8 مباريات من عدمها بعدما أصدرت لجنة التسوية والمنازعات قرارًا برفع العقوبة عن اللاعب، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.