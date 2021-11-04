شكرا لقرائتكم خبر عن كاجودا: الزمالك مثل الفراعنة.. وحازم إمام أفضل لاعب دربته في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي مانويل كاجودا، المدير الفني الأسبق للزمالك، أنه واجه ظروفا صعبة خلال فترة تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق، مضيفا: "أتذكر أن رئيس النادى كان يرحل ويعود كل أسبوع تقريبا والأمور الإدارية كانت غير مستقرة".

وقال كاجودا في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة :"على العكس، الأهلي كان مستقر إداريا وماليا وكان به 9 لاعبين بين صفوف منتخب مصر، متابعا: "حازم إمام أفضل لاعب دربته في حياتي الكروية وموهبة لن تتكرر، وإبراهيم سعيد كان فنيا على مستوى عال لكنه كان يحتاج للتركيز في الكرة بشكل أكبر، وعلى جانب الأهلي أتذكر جيدا محمد بركات فكان لاعب رائع".

وواصل: "احتفلت بعد فوز الزمالك ببطولة الدوري، وقومت بعمل احتفالية في منزلي، وقميص الزمالك أرتديه بشكل مستمر في البرتغال لأنه عزيز عليا جدا والشعب المصري كان يعاملني معاملة رائعة والزمالك أشبه بالفراعنة لتاريخه وشعبيته الكبيرة".

ومن ناحية أخرى يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، تدريباتهم اليوم الخميس في الحادية عشرة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ومن المقرر أن يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل مران المستبعدين.

وكان فريق الزمالك خاض تدريباته الجماعية أمس الأربعاء، على مجموعتين، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبها في الساعة الحادية عشرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وخاضت المجموعة الثانية تدريبها في الثالثة عصرا.

وقسم كارتيرون اللاعبين لـ"مجموعتين" فى التدريبات من أجل التمكن من الوقف على مستوى كل لاعب وتدوين كافة الملاحظات، خاصة أن المدير الفنى يعمل بمفرده ولا يوجد مدرب مساعد أو مدرب عام بجهازه.

وفضل كارتيرون تقسيم اللاعبين لمجموعتين، حتى يكون العدد فى كل مران مناسب ويتمكن من متابعته بشكل جيد، وتصحيح الأخطاء والملاحظات التى تظهر.