شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن محمد شريف هو اللاعب الأفضل لقيادة هجوم النادي الأهلي أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مضيفا: "محمد شريف الأفضل أن يكون أساسيا أمام الزمالك".

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية إن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاء القمة ستكون خطأ، متابعا: "مشاركة محمد الشناوي ستكون خطأ أمام الزمالك خاصة أنه ليس جاهزا بدنيًا وأحمد سيد زيزو هو الأخطر على الأهلي من نادي الزمالك".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.