شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن محمد شريف هو اللاعب الأفضل لقيادة هجوم النادي الأهلي أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مضيفا: "محمد شريف الأفضل أن يكون أساسيا أمام الزمالك".
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية إن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاء القمة ستكون خطأ، متابعا: "مشاركة محمد الشناوي ستكون خطأ أمام الزمالك خاصة أنه ليس جاهزا بدنيًا وأحمد سيد زيزو هو الأخطر على الأهلي من نادي الزمالك".
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.
ويتفوق الأهلي علي نظيره الزمالك في القيمة التسويقية للاعبين وفقاً لموقع ترانسفير ماركت ، حيث وصلت القيمة التسويقية لكتيبة المارد الأحمر إلى 530 مليونا و950 ألف جنيه وهي الأعلي في بطولة الدوري المصري، فيما جاءت القيمة التسويقية للاعبي القلعة البيضاء 336 مليون جنيه .
ويعتبر الجنوب الأفريقي بيرسي تاو الوافد الجديد فى صفوف النادي الأهلى هو الأعلي في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريق الأحمر حيث وصلت إلى 54 مليون 461 ألف جنيه، بينما يعتبر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هو الأعلي بين لاعبي الفريق الأبيض حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 39 مليون و938 ألف جنيه.
وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تعيين مراقبين مسابقات لقمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدورى الممتاز، من أجل متابعة جميع الأمور والأحداث داخل لقاء القمة.
أكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الزمالك والأهلى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدورى الممتاز، ولا نية لتأجيلها أو تغيير الملعب ، كما أكد مسئولو رابطة الأندية أن قمة الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى ستقام بحضور جماهيرى بواقع ألف مشجع لكل نادٍ، ولا نية لمنع التواجد الجماهيرى كما يتردد.