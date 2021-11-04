شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة المنشطات: هناك لاعبان تحت الفحص عقب تأكيد عينة كريم بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن هناك لاعبين اثنين، تحت الفحص حاليا من قبل اللجنة فى الأندية المصرية عقب ظهور عينة كريم بامبو لاعب فريق البنك الأهلى .

وأوضح حازم خميس خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك أدوية تقوم بعمل منشط كبير للاعبين وهذا الأمر يؤدي إلى الوفاة بسبب تواجد هذه الأدوية فى مراكز التدريب الخاصة وتأخذ هذه الأدوية دون استشارة الأطباء.

وكشف رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه سوف يقوم بإعداد دورة للأطباء فى الأندية حول مكافحة المنشطات خلال توقف بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأكد أنه يرغب فى الحصول على الاعتماد لانشاء معمل للمنشطات فى مصر وتوفير 27 مليون جنيه، حيث لا يوجد معمل فى قارة أفريقيا اله فى دولة جنوب أفريقيا.

ويخضع كريم بامبو إلى برنامج أعداد بدنى خاص وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعب والمشاركة في بعض المباريات الودية التي تقام خلال فترة التوقف القادمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويشارك كريم بامبو في التدريبات الجماعية للفريق بقوة عقب قرار منظمة المنشطات بإيقاف اللاعب بسبب تناول أحد الأودية المحظورة بدافع إنقاص الوزن.