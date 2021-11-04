شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: مشاركة 18 لاعبا فى أول مباراتين للأهلى مبالغ فيه.. ومتعاطف مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى السابق، أن الضغط يظهر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى من تصريحاته وأزمته الأخيرة مع كهربا، ولم يستقر حتى الآن على تشكيل ثابت للفريق.

وقال محمد فضل خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى مضغوط وده اللى باين من تصريحاته ومش بيعرف يخبى حاجة ولديه العديد من العروض، لأن الاهلى مكان رائع لتسويق أي مدرب".

وأضاف محمد فضل: "فوز الأهلى الكبير برباعية في الجولة الأولى بسبب ضعف مستوى الإسماعيلى، ومشاركة 18 لاعبا في أول مباريات الأهلى هذا الموسم عدد كبير جدا، على عكس نادى الزمالك الذى مستقر في تشكيل الفريق وطريقة لعبه".

وتابع فضل: "أنا متعاطف جدا مع كهربا، لأن اللاعب قدم أداءً رائعًا أمام الحرس الوطنى في أفريقيا وكان نجم المباراة، وتانى ماتش لم يشارك ولا دقيقة ولم يتحدث، وكان يجب على موسيمانى أن يتحدث معه ويبين له سبب عدم لعبه بعد المستوى الرائع الذى قدمه".

وأوضح: "موسيمانى عنده مشكلة في التعامل مع اللاعبين، لأنه كان المفروض يمنح محمد محمود الثقة بعد العودة من فترة كبيرة بعد التعافى من الإصابة وكان لازم ينزله أمام الحرس الوطنى خاصة أن النتيجة كانت كبيرة، وكذلك التعامل مع كهربا".