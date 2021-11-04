شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة للاعبى الجونة: مباراتنا أمام فاركو فرصتنا للدخول فى أجواء البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، رسائل نارية للاعبيه في جلسة فنية جمعته بهم على هامش المران المسائي للفريق، أمس، الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو، للتأكيد على بعض النقاط الخاصة بالمباراة وشرح الخطة المراد تنفيذها خلال اللقاء.

وقال المدير الفني للجونة للاعبين إن مباراة المقاصة فرصتنا الأخيرة للدخول في أجواء البطولة، بعد خسارة خمسة نقاط في أول جولتين، موضحا أن هناك عقوبات محتملة ستوقع على الجميع في حال التفريط في الفوز على ملعب الفريق بالغردقة اليوم الخميس.

واختتم فريق الجونة تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مواجهته المنتظرة أمام نظيره فاركو، التي تجمع بينهما، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى رضا شحاتة لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراتي سيراميكا بالجولة الأولى والتي خرج منها الفريق بنقطة وحيدة على استاد خالد بشارة، ومباراة المقاصة الثانية التي خسرها الجونة.