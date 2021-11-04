شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داوود ظهير إنبى على رادر المنتخب الوطني الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مراوون داوود، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى في الفترة المقبلة، تمهيدا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر لها مطلع العام المقبل، والتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وعلم الخليج 365 من مصدر مقرب من اللاعب، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى أبدى إعجابه بإمكانيات مروان داوود، وطلب من معاونيه متابعته لإمكانية ضمه لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة، لتجهيز بدائل قوية في مركز الظهير ألأيسر الذى يتواجد فيه فتوح وايمن أشرف.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث ينطلق المعسكر يوم 7 نوفمبر المقبل ببرج العرب، حيث يحصل لاعبو الأهلى والزمالك على راحة عقب المباراة لمدة 24 ساعة.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

يحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا، ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل فى المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.