شكرا لقرائتكم خبر عن طارق جبريل: لم نعترض رسميا على محمد نصر.. ولن نلجأ للعناد فى أزمة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن اتحاد الكرة المصري لم يرسل أي خطاب رسمي للنادي حتى الآن بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق.

وأوضح جبريل في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن القرار سيكون عقب مباراة القمة أمام الأهلي، مشددا على أنه لا يعرف السبب وراء ذلك.

وتابع: "كان من المفترض أن يصدر القرار قبل لقاء الأهلي ولن نلجأ لأسلوب العناد في هذا الملف، وواصل: "لم نقدم شكوى رسمية بشأن تواجد محمد نصر حكما لمباراة القمة ولكننا سجلنا اعتراضا على الأمر".

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك بأن ما تردد عن رحيل اللجنة عقب مباراة القمة أمام الأهلي غير صحيح، متابعا: "لم يصلنا أي شيء رسمي بشأن رحيل اللجنة، ولسنا مع أو ضد أي شخص والأهم هو مصلحة الزمالك في النهاية".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.