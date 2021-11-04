شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى والبنك الأهلى.. التاريخ يمنح الدراويش فرصة أخيرة للخروج من الكبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث نادى البنك الأهلى بقيادة خالد جلال، عن الانتصار الأول تاريخيا أمام نادى الإسماعيلى، في المباراة التي ستقام بينهما عصر الخميس، على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وتعد مواجهة الخميس هي الثالثة في تاريخ الناديين، حيث لم يتمكن البنك الأهلى من الفوز على الإسماعيلى من قبل، حيث تعادل سلبيا فى أول مباراة له والتى كانت فى الدور الأول من الموسم الماضى، وسقط فى مباراة الدور الثانى أمام الدراويش بهدفين نظيفين.

ويدخل البنك الأهلى اللقاء في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 3 نقاط، من فوز على طلائع الجيش بثلاثية في الجولة الأولى والهزيمة بهدف أمام الأهلى في الجولة الثانية.

في المقابل، يتطلع مسئولو الدراويش لتحفيز اللاعبين من أجل تعويض الخسارة بأول جولتين في البطولة، لتحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الموسم.

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقى، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا.