شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يرفع درجة الاستعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدي، تحت القيادة الفنية لمدربه معين الشعباني، المران الأساسي لفريق مساء الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر اقامتها في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

وطالب معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه بالحذر من فيوتشر بعد خسارته للمباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، خاصة أن الفريق يضم نجوما سابقين في المصري مثل عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت صاحب هدفي فريقه في مباراتي زعيم الثغر.

وطوى الجهاز الفني للفريق صفحة مباراة سموحة التي جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضى، وبدأ سريعا في التحضير لمباراة فيوتشر المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريقا المصرى البورسعيدى وسموحة سلبيا بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثانى للدورى.

بهذه النتيجة يرتقى سموحة مركزا واحدا، ويصعد للمركز العاشر على جدول الترتيب برصيد نقطتين، فيما ارتقى المصري أيضا مركزا واحدا، وصعد للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين أيضا.



المصرى البورسعيدى (1)



المصرى البورسعيدى (1)



المصرى البورسعيدى (2)



المصرى البورسعيدى (3)