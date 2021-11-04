شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي يحتاج الفوز على الزمالك بعد خسارة الدوري وشريف لابد أن يشارك أساسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لا بد أن يفوز على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال أحمد بلال فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يحتاج الفوز على الزمالك بعد خسارة الدوري الموسم الماضي ومحمد شريف لا بد أن يشارك أساسيا فى اللقاء أمام الزمالك، ومحمد الشناوي فى حال جاهزيته لا بد أن يكون أساسيا".
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.