شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي يحتاج الفوز على الزمالك بعد خسارة الدوري وشريف لابد أن يشارك أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بلال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لا بد أن يفوز على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد بلال فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يحتاج الفوز على الزمالك بعد خسارة الدوري الموسم الماضي ومحمد شريف لا بد أن يشارك أساسيا فى اللقاء أمام الزمالك، ومحمد الشناوي فى حال جاهزيته لا بد أن يكون أساسيا".