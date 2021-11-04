شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس 4 / 11 / 2021، 5 مباريات مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يحل الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي، بينما يستضيف مصر المقاصة فريق سيراميكا، ويلتقي المقاولون العرب مع الطلائع، فيما يواجه الجونة فريق فاركو، وتختتم مباريات اليوم بلقاء لا يخلو من الندية والإثارة عندما يحل الاتحاد السكندري ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز.

الاسماعيلى والبنك الأهلي

تنطلق منافسات الجولة الثالثة في تمام الثالثة عصراً، حيث يحل النادي الإسماعيلي ضيفاً على البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت، في لقاء الجريحين، بعدما تلقى البنك الأهلي الهزيمة في الجولة الثانية أمام الأهلي بهدف نظيف، فيما يبحث الإسماعيلي عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول له بالمسابقة المحلية بعد الهزيمة في أول جولتين.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة، وضرورة احترام الدراويش واستغلال حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الفريق الأصفر منذ بداية الموسم الجاري، ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 3 نقاط حصدها بعد الفوز في الجولة الأولى على الطلائع بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر يدخل النادي الإسماعيلي لقاء البنك الأهلي تحت قيادة فنية جديدة لصلاح أبو جريشة، بعدما تقدم طلعت يوسف باستقالته من الإدارة الفنية للفريق الأصفر، لعدم الاتفاق مع المجلس الجديد للدراويش برئاسة يحيى الكومي، وطالب أبو جريشة اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراتي الأهلي وسيراميكا والتركيز على حصد الثلاث نقاط في مباراة البنك الأهلي لتصحيح المسار، ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 وقبل الأخير بالدوري.

سيراميكا والمقاصة

ويحل فريق سيراميكا ضيفاً على مصر المقاصة في تمام الثالثة عصراً، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، ويدخل الفريقان اللقاء طامحين إلى حصد النقاط الثلاث بعدما حقق كل منهما فوزاً ثميناً بالجولة الماضية.

وحذر هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، لاعبو الفريق، من الاستهانة بالمقاصة، خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه أبناء الفيوم في الجولة الماضية أمام الجونة ليفوز بثنائية نظيفة، وطالب شعبان لاعبي سيراميكا بضرورة استكمال مسيرة الانتصارات لتأمين وضع الفريق بجدول الدوري وذلك بعد الفوز في الجولة الماضية على النادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ويحتل سيراميكا المركز السادس بجدول الدوري برصيد 4 نقاط.

من ناحية أخرى، طالب تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة، لاعبي الفريق الفيومي، بضرورة الحفاظ على النتائج الإيجابية، لزيادة الثقة بين جميع اللاعبين في قدرتهم على تقديم مباريات قوية بالدوري، وذلك بعد الفوز على الجونة، ويحتل المقاصة المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 3 نقاط.

المقاولون وطلائع الجيش

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في تمام الخامسة والنصف مساءً، مباراة المقاولون العرب أصحاب الأرض، والذي يجمعهم بطلائع الجيش، في مباراة لا تخلو من المتعة والإثارة.

وحذر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لاعبي الفريق، من انتفاضة فريق الطلائع في اللقاء المرتقب، بعد تعرضهم لهزيمتين متتاليتين بالدوري، وطالب النحاس بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر بالجولة الثانية التي خسرها ذئاب الجبل أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل المقاولون المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 3 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، طالب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة روح الانتصارات التي تسلح بها الفريق في الموسم الماضي والتي قادته إلى التتويج بكأس السوبر المصري مؤخراً على حساب الأهلي، وحذر بسيوني من مواصلة النتائج السلبية بعد الخسارة في أول جولتين أمام البنك الأهلي ثم الزمالك، ويتذيل اللائع جدول مسابقة الدوري العام بدون نقاط حيث استقبلت شباكه 5 أهداف ولم يسجل لاعبيه أي هدف.

فاركو والجونة

ويحل فريق فاركو، ضيفاً على نظيره الجونة، في اللقاء الذي يستضيفه استاد خالد بشارة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث يبحث الفريقان عن تصحيح المسار بعد الهزيمة في الجولة الماضية.

حيث طالب رضا شحاته مدرب الجونة، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة الانتصارات بعد الهزيمة في اللقاء الماضي أمام مصر المقاصة، ويحتل الجونة المركز الـ 14 برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى والهزيمة بالجولة الثانية.

فيما حذر مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو، لاعبي الفريق من مواصلة النتائج السلبية بعد الهزيمة في أول جولتين أمام فيوتشر ثم بيراميدز، وطالب عبد العاطي اللاعبين، بضرورة تصحيح المسار ووضع الفريق في الترتيب الذي يليق به في جدول الدوري، ويحتل فاركو المركز الـ 16 في جدول الدوري بدون نقاط.

بيراميدز والاتحاد السكندري

وتختتم مباريات الخميس بالجولة الثالثة، بمواجهة قوية، عندما يحل فريق الاتحاد السكندري، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة، حيث يبحث كل فريق عن مواصلة الانتصارات بالدوري.

وشدد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، على ضرورة مواصلة الانتصارات خاصة وأن بيراميدز هو ثالث فريق مع الأهلي والزمالك، الذين حققوا العلامة الكاملة بالدوري حتى الآن، ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 6 نقاط، ويبحث بيراميدز عن صدارة المسابقة من خلال حصد نقاط الاتحاد، ومترقباً نتيجة مباراة القمة.

وعلى الجانب الآخر، طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبي زعيم الثغر بضرورة مواصلة الانتصارات أمام بيراميدز، بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الماضية، ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع سموحة والفوز على فيوتشر في أول جولتين.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبوتس مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.